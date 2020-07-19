В воскресенье, 19 июля, "Заря" принимает "Десну" в матче 32 тура УПЛ. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

"Десна" после неожиданного поражения "Александрии" потеряла все шансы на серебряные медали, а "Заря", проиграв "Динамо", теперь имеет только теоретическую возможность финишировать второй – для этого нужно переиграть черниговцев и надеяться на поражение киевлян.

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"Заря" в текущем сезоне дважды била "Десну", причем последний раз это было особенно жестоко – в матче за выход на третье место команда Виктора Скрипника вообще ничего не позволила сопернику. Это стало следствием высоченной интенсивности прессинга и темпа работы, однако даже в Чернигове они упали после первого тайма – с грандами же луганчан хватало всего на полчаса.

Заря – Десна: онлайн-трансляция