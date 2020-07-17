Летний перерыв в украинском футболе будет довольно коротким. Уже 22 августа стартует новый сезон УПЛ.

Керівники клубів УПЛ домовилися про те, що перший тур нового чемпіонату буде 22 серпня (базова дата). Про це повідомляє Sport Arena.

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Загалом чемпіонат буде поділений на дві рівні частини – осінній та весняний по 13 турів. Останній тур у 2020 році зіграють 12 грудня. Відновиться чемпіонат 13 лютого. А останній тур запланований на 15 травня.

Щодо Суперкубка України, то вже раніше повідомлялося, що його планують провести 25 серпня. Фінал Кубка України запланований на 12 травня 2021 року. Його, попередньо, прийме Тернопіль.

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Варто додати, що одразу після першого туру команди знову відправляться на перерву, яка пов'язана з матчами збірної України. Наша команда 3 та 6 вересня зіграє матчі Ліги націй – проти Швейцарії та Іспанії відповідно.

Окрім того, донецький "Шахтар" за певних умов може пропустити перший тур. Команда виступає у Лізі Європи, фінал якого запланований на 21 серпня. У випадку виходу "гірників" до фіналу, команда не зможе зіграти перший тур. Адже вже 25 серпня на них очікує матч за Суперкубок України проти "Динамо".

Відзначимо, що рішення клубів УПЛ повинні затвердити в Українській асоціації футболу.