У неділю, 19 липня, "Зоря" приймає "Десну" у матчі 32 туру УПЛ. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

"Десна" після несподіваної поразки "Олександрії" втратила всі шанси на срібні медалі, а "Зоря", програвши "Динамо", тепер має лише теоретичну можливість фінішувати другою – для цього потрібно переграти чернігівців і сподіватися на поразку киян.

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"Зоря" в поточному сезоні двічі била "Десну", причому останній раз це було особливо жорстоко – в матчі за вихід на третє місце команда Віктора Скрипника взагалі нічого не дозволила супернику. Це стало наслідком височенної інтенсивності пресингу та темпу роботи, однак навіть у Чернігові вони впали після першого тайму – з грандами ж луганців вистачало всього на півгодини.

Зоря – Десна: онлайн-трансляція