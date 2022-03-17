"Зомбированные" россияне обливают грязью Белодид, которая показывает правду о войне в Украине

Украинская дзюдоистка Дария Билодид рассказала о хейте, который на нее льется на нее от россиян. Олимпийский призер в Токио отметил, что получит угрозы даже от представителей спорта.

Белодид: Мне каждый день пишут какую-то гадость

21-летняя украинская дзюдоистка рассказала о недоброжелательных сообщениях в интервью для журналистки Дарии Савиной, жене защитника Шахтера Валерия Бондаря. Дарья Билодид рассказала, что россияне каждый день пишут гадость в ее соцсетях.

К теме Вы будете гореть в аду, – Белодид жестко ответила оккупантам, которые убивают мирных украинцев

Среди этого списка есть российские спортсмены и даже дети. Дзюдоистка назвала русский народ зомбированным.

Мне каждый день пишут какую-то гадость. Что я тварь, что я кончена. Очень много гадостей мне пишут. Причем и русские спортсмены, даже русские дети. Это выглядит смешно, что они позволяют себе такое писать, так оскорблять, так выражаться. Это просто зомбированные люди, которые верят в то, что им вливают в уши, и так выливают всю эту грязь. Лучше уж молчать, чем так нагло и бесчеловечно выливать эту грязь на людей, которые борются и хотят, чтобы в их стране все было хорошо,

– сказала Белодид.

Дарья рассказала, что иногда отвечала на такую ​​грязь в свою сторону, но делала это культурно, без оскорбительных слов.

Белодед призналась, что когда ей пишут чушь и ложь, хочется доказать противоположную, правдивую информацию.

"Хочется открыть людям глаза"

Олимпийский призер-2020 ежедневно распространяет много фотографий и фотографий из Украины, которая страдает от нападения рашистов. Российские войска убивают мирное население, разрушают города и уничтожают будущее украинского государства. Белодед не понимает, как еще можно втолковать в голову россиян, что войска их страны не проводят никакой "мирной спецоперации".

"Некоторым я отвечала, без оскорбительных слов. Когда тебе пишут ложь, тебе хочется доказать, что это не так, что их страна ворвалась в Украину. Хочется открыть людям глаза, ведь они просто не верят. Не понимаю, как эта система у них работает, что люди годами зомбированы. Хочется этими постами, ответами и стор показать, как здесь на самом деле, как у нас умирают люди, как погибают дети, как разрушаются дома и города", - рассказала дзюдоистка.

"Они имеют свое какое-то непонятное мнение"

Дарья добавила, что уже устала писать россиянам одно и то же. Потому начала игнорировать такую ​​глупость русского народа.

Но это все бесполезно, они имеют свое какое-то непонятное мнение, очень отличающееся от мысли всего мира и нас. Так что я перестала отвечать. Это их дело. Сейчас они будут сидеть без инстаграммы, будут смотреть свое телевидение и верить во всю эту чушь,

– подытожила Белодид.