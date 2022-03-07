Титулованная дзюдоистка изложила пост, в котором чувствуется вся боль родителей, плачущих над их убитым ребенком. Дарья Билодид с бешеным гневом обратилась к русским оккупантам.

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Украинская спортсменка не может назвать этих лиц даже людьми, они – твари, которые безжалостно стреляющие в мирных людей. Она пожелала им почувствовать, что сейчас переживает украинский народ.

Оккупанты убивают украинских детей. Зачем?! Твари! Вы рушите судьбы, вы не даете людям спокойной жизни, вы только убиваете нас и создаете общее горе...Господи, помоги! Пусть каждой твари, которая делает такое зло, все вернется в 10-кратном размере! Чтобы вы ощутили то, что чувствуем мы,

– написала дзюдоистка.