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Российские оккупанти продолжают убивать мирное население Украины и ни в чем невинных детей. Олимпийский призер в Токио Дария Билодид не сдержала эмоций, когда обратилась к русским войскам.
Источник:инстаграмм Дарии Белодид
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Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!