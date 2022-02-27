Помощь от чемпионки

Бронзовый призер в Токио решила непосредственно присоединиться к помощи украинцам, которые переживают сложные времена. Дарья Белодед на пункте пропуска "Ужгород — Вышне Немецке" на украинско-словацкой границе помогала раздавать еду, где сформировались огромные очереди из машин.

Стоит внимания Каждую минуту молюсь за Украину, это страшный кошмар, – Элина Свитолина

Огромное количество украинцев и иностранцев покидают Украину после того, как на нее напала Россия и начала полномасштабную войну. На этом КПП машины держат курс в Словакию.

Дзюдоистка в компании волонтеров угощала людей бесплатными обедами. Сразу несколько фото появилось в сторис спортсменки в инстаграме.

Белодед помогает украинцам / Фото из инстаграма дзюдоистки

Белодед на КПП Ужгород / Фото из инстаграма дзюдоистки

Белодед в компании волонтеров / Фото из инстаграма дзюдоистки

Отметим, что не только Дария помогает стране физически. Биатлонист Дмитрий Пидручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

Сергей Стаховский, который недавно закончил профессиональную карьеру теннисиста, записался в запас украинской армии.

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