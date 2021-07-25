Золотые русалки из Австралии: установлен первый мировой рекорд на Олимпиаде-2020

25 июля 2021 , 10:17
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Источник:

24 канал

На Олимпийских играх в Токио свою борьбу за награды начали пловцы. В финале эстафеты 4х100 метров австралийские пловчихи завоевали "золото" с мировым рекордом.

Превзошли свой мировой рекорд

Австралийские пловчихи были фаворитками эстафеты. Именно им принадлежал мировой рекорд, который был установлен в 2018 году. В Токио девушкам удалось превзойти самих себя.

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Австралия в составе Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эмма МакКеон и Кейт Кэмпбелл стали олимпийскими чемпионками в эстафете 4х100 метров. Уже с первых метров дистанции австралийки сделали серьезное преимущество над другими соперницами. Поэтому ничего не мешало Австралии получить свою третью награду на Олимпиаде-2020 в плавании.

Интересно! Третий раз подряд Австралия выиграла "золото" в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Спортсменки из Австралии опередили ближайших преследовательниц из Канады более, чем на три секунды – 3:29.69 минут на финише. Девушкам удалось улучшить свой же мировой рекорд.

  • Канада опередила США в борьбе за серебряную награду лишь на 0,03 секунды.

Медали Австралии в плавании на Олимпиаде-2020

  • Австралия уверенно покоряет бассейны Токио. Пловцы этой страны уже успели пополнить копилку аж тремя наградами.
  • "Серебро" в мужском заплыве на 400 метров вольным стилем взял Джек Маклафлин. А в комплексном стиле на этой же дистанции третье место занял Брендон Смит.
Автор: Софія Кулай