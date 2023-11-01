Андрея Шевченко обвинили в "краже" Золотого Мяча: весь скандальный рейтинг
Источник:FourFourTwo
Известное британское издание считает, что украинец меньше заслуживал награды в 2004-м, чем Тьерри Анри. Тогда француз стал четвертым в голосовании с большим отставанием.
В понедельник, 30 октября, стал известен обладатель Золотого Мяча-2023. Им уже восьмой раз в карьере стал Лионель Месси, который в декабре прошлого года выиграл чемпионат мира с Аргентиной.
По теме Золотой мяч 2023: все победители трофеев
Как обычно, голосование всегда вызывает споры и обвинения в несправедливом присвоении награды. Известное издание FourFourTwo, специализирующееся на различных футбольных рейтингах, составило топ-10 самых незаслуженных Золотых Мячей.
В этот рейтинг вошло и "ограбление" Андрея Шевченко, взявшего трофей в 2004-м. По мнению издания, тогда награду должен был получить Тьерри Анри, ставший чемпионом АПЛ с Арсеналом.
|ГОД
|ВЛАДЕТЕЛЬ ЗМ
|КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ
|1956
|Стэнли Мэттьюз
|Альфредо Ди Стефано
|1960
|Луис Суарес
|Ференц Пушкаш
|2001
|Майкл Оуэн
|Оливер Кан / Рауль Гонсалес
|2003
|Павел Недвед
|Тьерри Анри
|2004
|Андрей Шевченко
|Тьерри Анри
|2006
|Фабио Каннаваро
|Джанлиджи Буион
|2010
|Лионель Месси
|Весли Снейдер
|2013
|Криштиану Роналду
|Франк Рибери
|2018
|Лука Модрич
|Криштиану Роналду / Мохамед Салах / Антуан Гризманн
|2019
|Лионель Месси
|Вирджил ван Дейк
|2021
|Лионель Месси
|Роберт Левандовский
Читайте также Издание France Football унизило звезду Динамо, забрав у него Золотой Мяч: фото курьеза
Кроме того, французу должны были дать ЗМ еще и в 2003 вместо Павела Недведа. Что интересно, сразу три титула Лионеля Месси подвергли сомнению. По мнению источника, Мяч в 2010-м принадлежал Снейдеру, в 2019-м должен был получить ван Дейк, а в 2021-м – Левандовский.
Напомним, что в 2004 году Шевченко выиграл Серию А с Миланом и стал лучшим бомбардиром турнира. В голосовании за Золотой Мяч Андрей (175 очков) уверенно обошел Деку (139) и Роналдиньо (133). Анри же занял только четвертое место (80).