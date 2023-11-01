Андрея Шевченко обвинили в "краже" Золотого Мяча: весь скандальный рейтинг

Известное британское издание считает, что украинец меньше заслуживал награды в 2004-м, чем Тьерри Анри. Тогда француз стал четвертым в голосовании с большим отставанием.

В понедельник, 30 октября, стал известен обладатель Золотого Мяча-2023. Им уже восьмой раз в карьере стал Лионель Месси, который в декабре прошлого года выиграл чемпионат мира с Аргентиной.

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Как обычно, голосование всегда вызывает споры и обвинения в несправедливом присвоении награды. Известное издание FourFourTwo, специализирующееся на различных футбольных рейтингах, составило топ-10 самых незаслуженных Золотых Мячей.

В этот рейтинг вошло и "ограбление" Андрея Шевченко, взявшего трофей в 2004-м. По мнению издания, тогда награду должен был получить Тьерри Анри, ставший чемпионом АПЛ с Арсеналом.

ГОД ВЛАДЕТЕЛЬ ЗМ КТО ДОЛЖЕН СТАТЬ 1956 Стэнли Мэттьюз Альфредо Ди Стефано 1960 Луис Суарес Ференц Пушкаш 2001 Майкл Оуэн Оливер Кан / Рауль Гонсалес 2003 Павел Недвед Тьерри Анри 2004 Андрей Шевченко Тьерри Анри 2006 Фабио Каннаваро Джанлиджи Буион 2010 Лионель Месси Весли Снейдер 2013 Криштиану Роналду Франк Рибери 2018 Лука Модрич Криштиану Роналду / Мохамед Салах / Антуан Гризманн 2019 Лионель Месси Вирджил ван Дейк 2021 Лионель Месси Роберт Левандовский

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Кроме того, французу должны были дать ЗМ еще и в 2003 вместо Павела Недведа. Что интересно, сразу три титула Лионеля Месси подвергли сомнению. По мнению источника, Мяч в 2010-м принадлежал Снейдеру, в 2019-м должен был получить ван Дейк, а в 2021-м – Левандовский.

Напомним, что в 2004 году Шевченко выиграл Серию А с Миланом и стал лучшим бомбардиром турнира. В голосовании за Золотой Мяч Андрей (175 очков) уверенно обошел Деку (139) и Роналдиньо (133). Анри же занял только четвертое место (80).