Что нужно знать о церемонии Золотой Мяч-2023: список номинаций, все кандидаты и где смотреть
Журналисты со всего мира выберут лучших представителей футбола за прошлый сезон. Есть ли у Лионеля Месси конкуренты и кто претендует на другие трофеи? Рассказываем основную информацию о Золотом Мяче-2023.
В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" состоится церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Местное издание France Football будет определять лучших представителей футбола за прошлый сезон.
Следите с нами Награждение лучших: онлайн-трансляция церемонии Золотой Мяч-2023
В общем этот трофей станет 67-м Золотым Мячом в истории. Победителя определяют голосованием среди журналистов из всех стран мира. Каждый представитель должен определить свою топ-3 лучших игрока. 24 канал рассказывает все самое интересное о церемонии-2023.
История Золотого Мяча
Впервые награда была разыграна только в 1956 году. Тогда France Football сделал победителем игрока Блэкпула Стэнли Мэттьюза, которому удалось опередить таких звезд футбола как Альфредо Ди Стефано и Раймон Копа.
До 1995 Золотой Мяч вручался только игрокам из Европы. Поэтому такие легенды, как Пеле, Марадона, Гарринча, Кемпес и Вава, не имеют ни одного трофея. Тем не менее именно аргентинец является рекордсменом по количеству Золотых Мячей.
Речь, конечно, о Лионеле Месси, который зажигал в начале 10-х, а за последние годы пережил футбольную реинкарнацию. На счету легенды Барселоны аж 7 Золотых Мячей, что на два больше чем у его извечного конкурента Криштиану Роналду (5)
Кто выигрывал Золотой Мяч больше одного раза
|ДЕВУТЬ
|СТРАНА
|КОЛИЧЕСТВО
|ГОДА
|Лионель Месси
|Аргентина
|7
|2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021
|Криштиану Роналду
|Португалия
|5
|2008, 2013, 2014, 2016, 2017
|Иоганн Кройфф
|Нидерланды
|3
|1971, 1973, 1974
|Мишель Платини
|Франция
|3
|1983, 1984, 1985
|Марк ван Бастен
|Нидерланды
|3
|1988, 1989, 1992
|Альфредо Ди Стефано
|Испания
|2
|1957, 1959
|Франц Беккебауэр
|Германия
|2
|1972, 1976
|Кевин Киган
|Англия
|2
|1978, 1979
|Карл-Хайнц Румменигге
|Германия
|2
|1980, 1981
|Роналдо
|Бразилия
|2
|1997, 2002
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Претенденты на награды 2023 года
В этом году Месси может улучшить свой показатель. Лео попал в список 30 претендентов на Золотой Мяч и именно он считается явным фаворитом на победу.
Несмотря на тотальную доминацию Манчестер Сити в европейском футболе и безумную результативность Эрлинга Голанда, заслуга Месси в прошлом сезоне очевидна. Лео наконец-то стал чемпионом мира со сборной Аргентины, забив на Мундиале 7 голов.
Голанду должны вручить Трофей Мюллера, который выдается лучшему бомбардиру сезона за клуб и сборную. В прошлом году Эрлинг отметился 56-ю голами. В целом же на церемонии определят победителей в семи номинациях:
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучшая игрок года)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Клуб года (лучшая команда года)
Все номинанты на мужской и женский Золотые Мячи / instagram.com/ballondorofficial
Номинанты на Трофей Яшина и Трофей Копа / instagram.com/ballondorofficial
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Где смотреть
Мероприятие начнется в 18.00 по киевскому времени. Впрочем, это будет неэфирная процедура, ведь в это время звезды начнут съезжаться в театр "Шатле", шагать по красной дорожке и позировать для фотосессии.
Сама же церемония награждения стартует в 21:45 по Киеву. В Украине мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале "Футбол 2.0". Также церемонию "Золотой Мяч-2023" онлайн можно будет увидеть на сайте 24 канала.Интересный факт. Украинцы выигрывали Золотой Мяч трижды, но в двух случаях – еще при СССР. В 1975 году трофей получил форвард "Динамо" Олег Блохин, в 1986-м награда досталась другому нападающему киевлян Игорю Беланову, а в 2004-м Золотой Мяч отправился к Андрею Шевченко, игравший за Милан.