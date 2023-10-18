Лионель Месси выигрывает восьмой "Золотой мяч". Пресса гудит, об утечке результатов.

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Кажется, что судьба престижнейшего индивидуального футбольного трофея в этом году уже известна. "Золотой мяч" перейдет в руки легендарного аргентинского игрока. Дело в том, что испанское издание Sport якобы зафиксировало утечку результатов голосования. Те, в свою очередь, свидетельствуют, что награда достанется именно Месси, обскакающему своих талантливых оппонентов.

В частности, Лионель выигрывает свой восьмой "Золотой мяч" именно благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре, ставшей для Месси первой в его карьере. Более того, аргентинец станет первым футболистом, награжденным самым престижным индивидуальным трофеем, выступающим за пределами Европы. Журналисты уверяют, что Месси выигрывает конкуренцию у молодых звезд, таких как: Эрлинг Голланд, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Напомним. Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 30 октября в столице Франции Париже.

Претенденты на награду