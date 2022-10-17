Во время церемонии награждения "Золотой мяч" будет вручен лучшему игроку по итогам сезона по версии издания France Football. Прежде были определены главные претенденты на награду, а имя победителя объявят уже в Париже в театре Шатле. Это будет 66-я церемония вручения премии "Золотой мяч" (или французской Ballon d'Or).

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Среди главных претендентов на награду Карим Бензема, Роберт Левандовский, Эрлинг Холлан, Килиан Мбаппе и Садьо Мане. Однако большинство экспертов склоняются к мнению, что именно первый из них получит приз. Реал, за который выступает Бензема, в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Также во время церемонии будут вручены награды лучшему голкиперу и лучшему молодому игроку.

Церемония награждения "Золотой мяч" 2022 года начнется в 21:30.

Онлайн-трансляция церемонии Золотой мяч 2022