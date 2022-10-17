Конкурент Лунина в Реале: бельгиец Тибо Куртуа стал лучшим вратарем 2022 года

Вратарь Реала и сборной Бельгии провел невероятно уверенный сезон с клубом, завоевав три трофея. Это позволило ему стать обладателем "Трофея Яшина".

17 октября издание France Football провело 66-ю церемонию награждения "Золотой Мяч". Журналисты со всего мира выбирают лучших представителей в мужском и женском футболе, пишет 24 канал.

Следите с нами Церемония награждения Золотой мяч 2022: онлайн-трансляция

Среди других наград есть и "Трофей Яшина", который вручается лучшему голкиперу года. В 2019 году этот приз получил кипер Ливерпуля Алиссон, а в прошлом году он получил Джанлуиджи Доннарумми из ПСЖ.

В 2022 году обладателем "Трофея Яшина" стал вратарь Реала Тибо Куртуа. Бельгиец опередил в голосовании Алиссона, Майка Меньяна, Едуара Менди и Эдерсона.

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Напомним, что в этом году Тибо вместе со своим клубом стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Суперкубка УЕФА. В 51 матче он записал на свой счет 22 клиншита. Его конкурентом в клубе является украинец Андрей Лунин, который очень редко выходит на поле из-за уверенной игры бельгийца.

. "Трофей Яшина" назван в честь величайшего советского вратаря Льва Яшина. Он единственным среди киперов получал Золотой Мяч (1963). Всю свою карьеру Лев провел в московском "Динамо". Умер в 1990 году.