17 жовтня видання France Football провело 66-ту церемонію нагородження "Золотий М'яч". Журналісти зі всього світу обирають найкращих представників у чоловічому та жіночому футболі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

Серед інших нагород є і "Трофей Яшина", який вручається найкращому голкіперу року. У 2019 році цей приз отримав кіпер Ліверпуля Аліссон, а минулого року він дістався Джанлуїджі Доннаруммі з ПСЖ.

У 2022 році володарем "Трофея Яшина" став воротар Реала Тібо Куртуа. Бельгієць випередив у голосуванні Аліссона, Майка Меньяна, Едуара Менді та Едерсона.

До теми Золотий м'яч 2022: усі номінанти та переможці

Нагадаємо, що цього року Тібо разом зі своїм клубом став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату Іспанії та Суперкубка УЄФА. У 51 матчі він записав на свій рахунок 22 кліншити. Його конкурентом у клубі є українець Андрій Лунін, який дуже рідко виходить на поле через впевнену гру бельгійця.

Довідка. "Трофей Яшина" названий на честь видатного радянського воротаря Лева Яшина. Він єдиним серед кіперів отримував Золотий М'яч (1963). Всю свою кар'єру Лев провів у московському Динамо. Помер у 1990 році.