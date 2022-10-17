17 жовтня видання France Football провело 66-ту церемонію нагородження "Золотий М'яч". Журналісти зі всього світу обирають найкращих представників у чоловічому та жіночому футболі, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція
Серед інших нагород є і "Трофей Яшина", який вручається найкращому голкіперу року. У 2019 році цей приз отримав кіпер Ліверпуля Аліссон, а минулого року він дістався Джанлуїджі Доннаруммі з ПСЖ.
У 2022 році володарем "Трофея Яшина" став воротар Реала Тібо Куртуа. Бельгієць випередив у голосуванні Аліссона, Майка Меньяна, Едуара Менді та Едерсона.
До теми Золотий м'яч 2022: усі номінанти та переможці
Нагадаємо, що цього року Тібо разом зі своїм клубом став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату Іспанії та Суперкубка УЄФА. У 51 матчі він записав на свій рахунок 22 кліншити. Його конкурентом у клубі є українець Андрій Лунін, який дуже рідко виходить на поле через впевнену гру бельгійця.