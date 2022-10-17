Награду "Золотой мяч" вручает французское издание France Football. Но победитель определяется голосованием журналистов по всему миру. В 2022 году издание решило несколько изменить правила и голосовать могут только по одному журналисту из той страны, чья национальная сборная входит в первую сотню рейтинга ФИФА.

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С 2002 года Украину представляет журналист Игорь Линник. После того, как у France Football определились с 30 номинантами, он должен был выбрать пятерых из них, расставив на места с первого по пятое. Соответственно, за каждое место насчитывали баллы.

Журналисты до самой церемонии награждения не знают результатов голосования.

За кого проголосовала Украина

Игорь Линник рассказал, за кого он проголосовал в 2022 году. На первое место он поставил француза Карима Бензема. На второе – поляка Роберта Левандовского. Третьим в списке стал египтянин Мохаммед Салах. Четвертый – бразилец Винисиус Жуниор. Замыкает эту пятерку норвежец Эрлинг Холанн.