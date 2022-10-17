Нагороду "Золотий м'яч" вручає французьке видання France Football. Але переможець визначається голосуванням журналістів з усього світу. У 2022 році видання вирішило дещо змінити правила, і голосувати можуть лише по одному журналісту з тієї країни, чия національна збірна входить в першу сотню рейтингу ФІФА.

Варте уваги Золотий м'яч 2022: усі номінанти та переможці

З 2002 року Україну представляє журналіст Ігор Лінник. Після того, як у France Football визначилися з 30 номінантами, він мав обрати п'ятьох з них, розставивши на місця з першого по п'яте. Відповідно за кожне місце нараховували бали.

Журналісти до самої церемонії нагородження не знають результати голосування.

За кого проголосувала Україна

Ігор Лінник розповів, за кого він проголосував у 2022 році. На перше місце він поставив француза Каріма Бензема. На друге – поляка Роберта Левандовського. Третім у списку став єгиптянин Мохамед Салах. Четвертий – бразилець Вінісіус Жуніор. Замикає цю п'ятірку норвежець Ерлінг Голанд.