Только год в профессиональном футболе: талант Барселоны Гави стал лучшим молодым футболистом года

18-летний хавбек стал победителем номинации "Трофей Копа". Это уже второй игрок Барселоны, которому достается награда.

В понедельник, 17 октября, France Football провел очередную ежегодную церемонию награждения "Золотой Мяч". Представители печати со всего мира выбирают лучших представителей в мужском и женском футболе, пишет 24 канал.

Следите с нами Церемония награждения Золотой мяч 2022: онлайн-трансляция

Одной из наград является "Трофей Копа", он достается лучшему игроку 2022 года до 21 года. Этот приз выдается с 2018 года с перерывом на 2020-й из-за пандемии ковыда.

Ранее обладателями трофея становились Килиан Мбаппе, Маттейс Де Лигт и Педри. В 2022 году победителем стал партнер последнего по Барселоне Гави. В голосовании полузащитник опередил Джамала Мусиалу, Нуно Мендеша, Эдуардо Камавингу и Джуда Беллингема.

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Гави дебютировал за Барселону только в августе прошлого года и за это время провел 60 матчей за каталонцев. На его счету 2 гола и 5 ассистов. Кроме того, испанец уже успел отыграть 12 поединков за сборную, забив 1 гол.

Он стал самым молодым дебютантом в истории "фурии рохи" и самым молодым автором гола. Вместе со сборной Испании он стал вицечемпионом Лиги наций 2020–2021.

. "Трофей Копа" назван в честь легендарного французского нападающего Раймона Копа. Он играл за Анже, Реймс и Реал. С мадридцами он трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в 1958 году выиграл Золотой Мяч.