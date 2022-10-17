У понеділок, 17 жовтня France Football провів чергову щорічну церемонію нагородження "Золотий М'яч". Представники преси зі всього світу обирають найкращих представників у чоловічому та жіночому футболі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

Одною із нагород є "Трофей Копа", він дістається найкращому гравцю 2022-го віком до 21 року. Цей приз видається з 2018 року з перервою на 2020-ий через пандемію ковіду.

Раніше володарями трофею ставали Кіліан Мбаппе, Маттейс Де Лігт та Педрі. У 2022 році переможцем став партнер останнього по Барселоні Гаві. У голосуванні півзахисник випередив Джамала Мусіалу, Нуно Мендеша, Едуардо Камавінгу та Джуда Беллінгема..

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Гаві дебютував за Барселону лише у серпні минулого року і за цей час провів 60 матчів за каталонців. На його рахунку 2 голи та 5 асистів. Крім того, іспанець вже встиг відіграти 12 поєдинків за збірну, забивши 1 гол.

Він став наймолодшим дебютантом в історії "фурії рохи" та наймолодшим автором голу. Разом зі збірною Іспанії він став віцечемпіоном Ліги націй 2020-2021.

Довідка. "Трофей Копа" названий на честь легендарного французького нападника Раймона Копа. Він грав за Анже, Реймс та Реал. З мадридцями він тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів, а у 1958 році виграв Золотий М'яч.