Второй год подряд: футболистка Барселоны Алексия Путельяс выиграла женский Золотой Мяч

Футболистка каталонского клуба показала яркий год и снова стала лучшей в мире женщин. В 37 матчах за каталонцев Путельяс забила 28 голов.

17 октября, в понедельник, издание France Football провело 66-ю церемонию награждения "Золотой Мяч". Журналисты со всего мира выбирают лучших представителей в мужском и женском футболе, пишет 24 канал.

Следите с нами Церемония награждения Золотой мяч 2022: онлайн-трансляция

Выбрали также и лучшую игроку этого года. В женском футболе не было равных Алексии Путельясу. В голосовании она опередила Айтану Бонмати, Сэм Керр, Бет Мед и Лену Обердорф.

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Напомним, что в прошлом году футболистка Барселоны также выиграла Золотой Мяч. Она выступает за каталонцев с 2012 года, а в нынешнем сезоне стала победителем чемпионата Испании и женской Лиги чемпионов.