17 жовтня, в понеділок, видання France Football провело 66-ту церемонію нагородження "Золотий М'яч". Журналісти зі всього світу обирають найкращих представників у чоловічому та жіночому футболі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Церемонія нагородження Золотий м'яч 2022: онлайн-трансляція

Обрали також і найкращу гравчиню цього року. У жіночому футболі не було рівних Алексії Путельяс. У голосуванны вона випередила Айтану Бонматі, Сем Керр, Бет Мед та Лену Обердорф.

До теми Золотий м'яч 2022: усі номінанти та переможці

Нагадаємо, що минулого року футболістка Барселони також виграла Золотий М'яч. Вона виступає за каталонцев з 2012 року, а у цьому сезоні стала переможцем чемпіонату Іспанії та жіночої Ліги чемпіонів.