Пришло время выполнить обещание: как Усик отреагировал на олимпийское "золото" Хижняка

В ночь на 8 августа копилка Украины на Олимпийских играх-2024 пополнилась еще одной наградой высшей пробы. Александр Хижняк принес нашей стране третье "золото" соревнований в Париже.

29-летний боксер из Полтавы вышел в финал Олимпийских игр-2024 в весе до 80 килограммов. В золотом бою соперником Александра Хижняка был представитель Казахстана Нурбек Оралбай.

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Реакция Усика на победу Хижняка

К счастью, Хижняку удалось добавить к своему "серебру" в Токио еще и желанное "золото" Парижа. Александр на протяжении всего боя действовал первым номером. В итоге судьи отдали победу украинскому боксеру.

Хижняк стал третьим олимпийским чемпионом от Украины на Играх-2024. До этого олимпийское "золото" во Франции получили женская команда по фехтованию и легкоатлетка Ярослава Магучих.

Александр Усик следил за поединком своего земляка и лаконично отреагировал на победу Хижняк.

Слава Богу. Слава Украине,

– написал чемпион мира.



Реакция Усика на "золото" Хижняка на Олимпиаде-2024 / Скриншот из соцсетей чемпиона

Напомним, что перед Играми в Париже Усик перед Олимпиадой в Париже сделал солидную дополнительную мотивацию для наших представителей бокса на Олимпиаде. Александр пообещал денежное вознаграждение всем украинским боксерам, кто получит олимпийскую медаль.

"Золото" Олимпиады-2024 Усик оценил в 80 тысяч долларов, "серебро" – в 70, а "бронзу" – в 50 тысяч долларов.

Кроме этого Хижняк получит еще и выплату от Украины. Его призовые составят 125 тысяч долларов. Александр солидно пополнит свой бюджет за потраченные время, силы и старания, которые подняли сине-желтый флаг выше других в Париже.

Отметим, что теперь в медальной копилке Украины 3 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы" на Играх-2024.