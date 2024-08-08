29-річний боксер із Полтави вийшов до фіналу Олімпійських ігор-2024 у вазі до 80 кілограмів. У золотому бою суперником Олександра Хижняка був представник Казахстану Нурбек Оралбай.

До теми Третє "золото" України: Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу

Реакція Усика на перемогу Хижняка

На щастя, Хижняку вдалось додати до свого "срібла" у Токіо ще й омріяне "золото" Парижа. Олександр протягом усього бою діяв першим номером. У підсумку судді віддали перемогу українському боксеру.

Хижняк став третім олімпійським чемпіоном від України на Іграх-2024. До цього олімпійське "золото" у Франції здобули жіноча команда із фехтування та легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Олександр Усик стежив за поєдинком свого земляка та лаконічно відреагував на перемогу Хижняк.

Слава Богу. Слава Україні,

– написав чемпіон світу.



Реакція Усика на "золото" Хижняка на Олімпіаді-2024 / Скриншот із соцмереж чемпіона

Нагадаємо, що перед Іграми у Парижі Усик зробив солідну додаткову мотивацію для наших представників боксу на Олімпіаді. Олександр пообіцяв грошову винагороду усім українським боксерам, хто здобуде олімпійську медаль.

До слова. "Золото" Олімпіади-2024 Усик оцінив у 80 тисяч доларів, "срібло" – у 70, а "бронзу" – у 50 тисяч доларів.

Окрім цього Хижняк отримає ще й виплату від України. Його призові складуть 125 тисяч доларів. Олександр солідно поповнить свій бюджет за витрачені час, сили та старання, які підійняли синьо-жовтий прапор вище за інших у Парижі.

Відзначимо, що тепер у медальній скарбничці України 3 "золота", 2 "срібла" та 3 "бронзи" на Іграх-2024.