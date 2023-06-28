Чехия (Ж) – Украина (Ж) 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

Женская сборная Украины по волейболу в этом году выступает в Золотой Евролиге. Команда Ивана Петкова уверенно прошла группу с Францией и Венгрией, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" одержали три победы в четырех матчах и вышли в полуфинал. Там соперницей Украины стала сборная Чехии, выигравшая параллельную группу со Словакией и Румынией.

По регламенту в 1/2 финала команды встречаются дома и на выезде. На прошлой неделе Украина одержала убедительную победу со счетом 3:0. Таким образом, во второй игре нашей команде достаточно было выиграть один сет.

Второй финал в истории

Украинки уступили первое, но после этого взялись за дело. Второй сет прошел при полном доминировании "сине-желтых", ведь Чехия заработала всего 11 пунктов.

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На этом борьба завершилась. Если во втором сете чехи побродили, то в последнем уже чуть не вывесили белый флаг, получив всего 16 очков.

Таким образом Украина во второй раз выходит в финал Золотой Евролиги. В 2017 году наши волейболистки стали чемпионами в битве с Финляндией.

Теперь же соперником нашей команды станет Бельгия или Швеция. В первой игре этих команд скандинавы выиграли со счётом 3:2.