Украинские волейболистки разгромили Швецию в первом матче финала Золотой Евролиги

Подопечные Ивана Петкова не оставили шансов соперницам в первом матче финала Золотой Евролиги. Судьба чемпионских наград решится в воскресенье, 9 июля.

Украина – Швеция 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

Женская сборная Украины по волейболу продолжает свое победное шествие. В первом матче финальной серии Золотой Евролиги по волейболу-2023 нашим девушкам противостояла сборная Швеции, пишет 24 Канал.

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Браво, женская сборная Украины!

Номинально домашний матч подопечные Ивана Петкова провели в румынском городе Пятра-Нямц. Стартовый сет прошел с полным преимуществом украинок. Отличная игра игроков сборной Украины позволила завершить партию с преимуществом в десять очков – 25:15.

Во втором сете шведская сборная навязала борьбу нашей команде. В конце партии счет был равный – 20:20. Однако благодаря Юлии Дымарь и Анастасии Крайдубы удалось вырвать победу в сете – 25:20.

Не менее напряженным оказался последний сет. В начале партии украинки даже уступали шведкам 4:6. Однако концовка снова была за нашими девушками, завершившими сет с преимуществом в 6 очков – 25:19.

В итоге женская сборная Украины одержала убедительную победу со счетом 3:0. Самой результативной волейболисткой "сине-желтых" стала диагональная Анастасия Крайдуба, набравшая за матч 22 очка.

Видеообзор матча Украина – Швеция

Ответный матч финальной серии состоится в воскресенье, 9 июля. Чемпион Золотой Евролиги получит 100 тысяч призовых евро. Кроме того, обе команды-финалистки сыграют в Кубке претенденток за право выступать в волейбольной Лиге наций.

. Чемпионский титул Золотой Евролиги может стать вторым в истории выступлений сборной Украины. Впервые наша команда добилась такого успеха в 2017 году.