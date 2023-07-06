Україна – Швеція 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

Жіноча збірна України з волейболу продовжує свою переможну ходу. У першому матчі фінальної серії Золотої Євроліги з волейболу-2023 нашим дівчатам протистояла збірна Швеції, пише 24 Канал.

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Браво, жіночій збірній України!

Номінально домашній матч підопічні Івана Петкова проводили у румунському місті Пятра-Нямц. Стартовий сет пройшов за повної переваги українок. Відмінна гра гравчинь збірної України дозволила завершити партію з перевагою у десять очок – 25:15.

У другому сеті шведська збірна нав'язала боротьбу нашій команді. Наприкінці партії рахунок був рівний – 20:20. Проте завдяки Юлії Димар та Анастасії Крайдуби вдалося вирвати перемогу в сеті – 25:20.

Не менш напруженим виявився останній сет. На початку партії українки навіть поступалися шведкам 4:6. Проте кінцівка знову була за нашими дівчатами, які завершили сет з перевагою у 6 очок – 25:19.

У підсумку жіноча збірна України здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0. Найрезультативнішою волейболісткою "синьо-жовтих" стала діагональна Анастасія Крайдуба, яка набрала за матч 22 очки.

Відеоогляд матчу Україна – Швеція

Матч-відповідь фінальної серії відбудеться у неділю, 9 липня. Чемпіон Золотої Євроліги отримає 100 тисяч євро призових. Крім того, обидві команди-фіналістки зіграють у Кубку претенденток за право виступати у волейбольній Лізі націй.

До слова. Чемпіонський титул Золотої Євроліги може стати другим в історії виступів збірної України. Вперше наша команда досягла такого успіху у 2017 році.