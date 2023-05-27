Сборные Украины по волейболу с побед начали сезон в Золотой Евролиге

Украинские волейболисты уверенно стартовали в турнире. Мужчины не отдали ни одного сета македонцам, в то время как женщины сделали камбек против Венгрии.

Украина (м) – Северная Македония (м) 3:0 (25:21, 25:22, 25:11)

Мужская и женская сборные Украины по волейболу стартовали в новом сезоне Золотой Евролиги. Обе команды оказались в элитном дивизионе, пишет 24 канал.

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Подопечные Угиса Крастиньша попали в квартет в Бельгию, Хорватию и Северную Македонию. Победители трех групп выйдут в "финал четырех". Там гарантированно окажутся также хорваты как хозяева финальных матчей.

Если балканцы выиграют нашу группу, то путевку в полуфинал получит лучшая вторая команда. Первый матч наши волейболисты играли против Северной Македонии, которая с 2015 по 2017 годы трижды подряд выходила в финал Евролиги.

Игра в Лодзи прошла по сценарию украинцев, подтвердивших свой статус фаворита. Подопечные Крастиньша выиграли все три сета и возглавили группу. В последнем сете наша команда была более чем убедительна – 25:11.

Венгрия (ж) – Украина (ж) 1:3 (25:22, 25:27, 9:25, 23:25)

В параллельном поединке Бельгия была сильнее хорватов, но балканцы смогли выиграть один сет (3:1). Женская сборная выступала в группе с Францией и Венгрией. В этой Золотой Евролиге сформировались три группы по три команды.

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Впрочем, здесь пока неизвестный хозяин "финала четырех". Свой стартовый поединок наши девушки провели в Будапеште против холмов. Украина тоже была фавориткой встречи, но игра началась неудачно. Первый сет был за Венгрией – 22:25.

Хозяйки были близки к успеху и во втором, но украинкам удался на финише камбэк. Как итог, победа 27:25. Это успех дал нашей сборной толчок, и она довела игру до победы – 25:9 и 25:23.

Уже завтра, 28 мая, девушки проведут второй поединок против Венгрии (в Будапеште). Мужская команда 31 мая будет противостоять Хорватии.