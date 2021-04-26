Забавный символ победы Динамо

Полотенце на голове Мирчи Луческу стало победным символом для киевского клуба. 75-летний румынский специалист даже в дождливую погоду всячески помогал и подсказывал команде с тренерской зоны. Наставник не прятался в такую ​​погоду под крышей скамейки для запасных.

Более о матче Динамо стало чемпионом Украины

Впервые в таком образе фанаты увидели Луческу в еврокубковом матче против Гента, который сопровождался сильным дождем. Тогда во время такой же погоды киевляне смогли преодолеть бельгийцев и выйти в групповой раунд в Лиги чемпионов.

Опять на фарт

В матче 23 тура против Ингульца, который стал ключевым для Динамо, тоже был ливень. Победа в этой встрече гарантировала футболистам из Киева "золотые" награды сезона УПЛ еще за три тура до окончания чемпионата.

Непогода вновь не испугала Луческу, который не прятался под навесом тренерской скамьи. Опять на голове специалиста можно было увидеть уже фартовое для киевлян полотенце. В итоге – 5:0 разгромная победа Динамо над Ингульцем. Опять полотенце румына стало символом победы для киевской команды.

Как бы это не звучало, но что-то в этом полотенце таки есть. Две важные победы с ним, это уже не совпадение. К слову, не за горами и третий потенциальный трофей киевлян. Уже 12 мая в Тернополе Динамо в финале Кубка Украины встретится с луганской Зарей.



Луческу на матче Динамо – Гент / Фото Footballua.tv



Мирча Луческу на поединке Динамо – Ингулец / Фото UA-Football