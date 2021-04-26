Кумедний символ перемоги Динамо

Рушник на голові Мірчі Луческу став переможним символом для київського клубу. 75-річний румунський спеціаліст навіть у дощову погоду всіляко допомагав та підказував команді з тренерської зони. Наставник не ховався у таку погоду під дахом лавки для запасних.

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Вперше у такому образі фанати побачили Луческу у єврокубковому матчі проти Гента, який супроводжувався сильним дощем. Тоді саме за також погоди кияни змогли здолати бельгійців та вийти у груповий раунд у Ліги чемпіонів.

Знову на фарт

У матчі 23 туру проти Інгульця, який став ключовим для Динамо, теж була злива. Перемога у цій зустрічі гарантувала футболістам з Києва "золоті" нагороди сезону УПЛ ще за три тури до завершення чемпіонату.

Негода знову не злякала Луческу, який не ховався під навісом тренерської лави. Знову на голові спеціаліста можна було побачити вже фартовий для киян рушник. У підсумку – 5:0 розгромна перемога Динамо над Інгульцем. Знову рушник румуна став символом перемоги для київської команди.

Як би це не звучало, але щось у цьому рушнику таки є. Дві важливі перемоги з ним, це вже не збіг. До слова, не за горами і третій потенційний трофей киян. Вже 12 травня у Тернополі Динамо у фіналі Кубка України зустрінеться з луганською Зорею.



Луческу на матчі Динамо – Гент / Фото Footballua.tv



Мірча Луческу на поєдинку Динамо – Інгулець / Фото UA-Football