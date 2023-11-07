Наказание за преступление из прошлого века: известного тренера заключили в тюрьму за сексуальное насилие

В канадском Квебеке состоялось судебное заседание по преступлениям, которые совершил тренер по фигурному катанию Ришар Готье. Действия происходили почти 40 лет назад, однако заключения канадцу избежать не удалось.

Знаменитый тренер по парному фигурному катанию Ришар Готье, который был включен в Зал славы Skate Canada за свой вклад в спорт, получил приговор за сексуальное насилие. В январе его признали виновным по двум обвинениям в преступлениях, совершенных в 1984 – 1985 годах.

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Канадский тренер лишен свободы на 1 год за насилие

6 ноября его приговорили к 12 месяцам заключения за то, что он голым купался с фигуристом, который в то время был несовершеннолетним, принимал с ним душ и находился голым в одной кровати. Тогда Готье было 23 года.

Потерпевший присутствовал на суде, а во время зачитывания решения о приговоре плакал. В разговоре с журналистами жертва заявил, что, когда он боролся с последствиями нападения, Готье наслаждался многими годами в качестве знаменитого тренера спортсменов мирового рейтинга и олимпийцев, что крайне несправедливо:

Он мог наслаждаться этой прекрасной жизнью, а я этого не понял. Независимо от результата я пережил то, что пережил, и это никогда не изменится.

Потерпевший заявил, что иск в суд был, в первую очередь, сделан для других жертв, чтобы они не молчали и смогли раньше получить помощь и лечение.

. Готье более трех десятилетий был успешным тренером. Он тренировал парных фигуристов мирового уровня. После громкого скандала потерял работу и работал в последнее время в пиццерии. После осуждения его исключили из Зала славы Skate Canada.