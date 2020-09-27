Действующий обладатель пояса WBC в среднем весе Джермалл Чарло рассказал о бое против украинца Сергея Деревяченко, в котором американец праздновал победу. Чарло выполнил все установки тренера и не дал украинскому боксеру контролировать ход поединка.

Своими впечатлениями американец поделился непосредственно после поединка. Команда гордится тем, как провел бой Чарло, сообщает ESPN.

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Ни единого шанса для украинца

По словам самого Чарло, команда поблагодарила его за победу и гордится им. Он отдал на ринге все силы, чтобы получить нужный результат. Тренер боксера сказал, что Джермалл удачно сдал тест на этот поединок.

Теперь Чарло ждет своих следующих соперников и старается не чувствовать вкуса поражений. По мнению американца, Деревянченко – жесткий боксер, но он знал, чего можно ожидать от украинца на ринге. Американец считает, что он не дал боксеру из Украины полностью показать на, что он способен. Это и было главной задачей американца на этот бой.

Бой против Деревянченко стал для Чарло уже второй удачной защитой чемпионского титула. Всего для американца это победа стала 31-й на профессиональном ринге. Он нанес украинцу его третье поражение в карьере.

Чарло победил Деревянченко по решению судей: 116:112, 117:111, 118:110.