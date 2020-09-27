Чинний володар поясу WBC у середній вазі Джермалл Чарло розповів про бій проти українця Сергія Дерев'яченка, у якому американець святкував перемогу. Чарло виконав всі настанови тренера та не дав українському боксеру контролювати хід поєдинку.

Своїми враженнями американець поділився безпосередньо після поєдинку. Команда пишається тим, як провів бій Чарло, повідомляє ESPN.

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Жодного шансу для українця

За словами самого Чарло, команда подякувала йому за перемогу та пишається ним. Він віддав на ринзі всі сили, щоб здобути потрібний результат. Тренер боксера сказав, що Джермалл вдало склав тест на цей поєдинок.

Тепер Чарло чекає своїх наступних суперників та прагне не відчувати смаку поразок. На думку американця, Дерев'янченко – жорсткий боксер, але він знав, чого можна очікувати від українця на ринзі. Американець вважає, що він не дав боксеру з України повністю показати на, що він здатен. Це і було головним завданням американця на цей бій.

Бій проти Дерев'янченка став для Чарло вже другим вдалим захистом чемпіонського титулу. Загалом для американця ця звитяга стала 31-ю на професійному ринзі. Він завдав українцю його третьої поразки у кар'єрі.

Чарло переміг Дерев'янченка за рішенням суддів: 116:112, 1117:111, 118:110.