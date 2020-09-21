Знакомство с командой: Суркис рассекретил причину, почему Луческу живет на клубной базе "Динамо"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему новый наставник киевлян Мирча Луческу отказался от арендованного жилья, а поселился на клубной базе. У специалиста до сих пор происходит этап знакомства с командой.
Игорь Суркис заявил, что сейчас специалист находится на этапе знакомства с командой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Футбол 1".
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Заявление Суркиса относительно Луческу
По словам президента, наставник не живет на клубной базе из-за конфликта с фанатами. Луческу внимательно следит за футболистами и ежедневно больше знакомится с ними.
Суркис предлагал румынскому специалисту переехать в арендуемую клубом квартиру, потому что находиться на базе 24/7 невозможно.
Но сейчас специалисту комфортнее жить именно на базе и быть ближе к игрокам.
Не исключено, что специалист все же опасается киевских фанатов. Скорее всего именно из-за них он перенес традиционную пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против АЗ в Конча-Заспу.
"Динамо" хорошо начало сезон под руководством Луческу. Под его руководством киевляне выиграли четыре матча – у донецких "Олимпика" и "Шахтера", а также у "Колоса" и "Львова".
Конфликт ультрас и Луческу: главное
- Ультрас "Динамо" протестуют против прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик команды. Фанатов возмутило, что "Динамо" возглавил тренер, который 12 лет работал в "Шахтере" – принципиальном сопернике киевлян.
- После назначения Луческу WBC Ультрас Динамо обещали протесты. 28 июля ультрас собрались под клубным стадионом, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".
- Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерия Лобановского возле стадиона "Динамо" в центре Киева.
- Вследствие давления фанатов Луческу подал в отставку, однако президент "Динамо" Игорь Суркис не принял ее.