Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему новый наставник киевлян Мирча Луческу отказался от арендованного жилья, а поселился на клубной базе. У специалиста до сих пор происходит этап знакомства с командой.

Игорь Суркис заявил, что сейчас специалист находится на этапе знакомства с командой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Футбол 1".

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Заявление Суркиса относительно Луческу

По словам президента, наставник не живет на клубной базе из-за конфликта с фанатами. Луческу внимательно следит за футболистами и ежедневно больше знакомится с ними.

Суркис предлагал румынскому специалисту переехать в арендуемую клубом квартиру, потому что находиться на базе 24/7 невозможно.

Но сейчас специалисту комфортнее жить именно на базе и быть ближе к игрокам.

Не исключено, что специалист все же опасается киевских фанатов. Скорее всего именно из-за них он перенес традиционную пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов против АЗ в Конча-Заспу.

"Динамо" хорошо начало сезон под руководством Луческу. Под его руководством киевляне выиграли четыре матча – у донецких "Олимпика" и "Шахтера", а также у "Колоса" и "Львова".

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