Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, чому новий наставник киян Мірча Луческу відмовився від орендованого житла, а поселився на клубній базі. У фахівця ще досі відбувається етап знайомства з командою.

Ігор Суркіс заявив, що зараз спеціаліст перебуває на етапі знайомства з командою. Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

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Заява Суркіса щодо Луческу

За словами президента, наставник не живе на клубній базі через конфлікт з фанатами. Луческу пильно стежить за футболістами та щодня більше знайомиться із ними.

Суркіс пропонував румунському фахівцю переїхати в орендовану клубом квартиру, тому що перебувати на базі 24/7 неможливо.

Але зараз фахівцю комфортніше жити саме на базі та бути ближче до гравців.

Не виключено, що спеціаліст таки побоюється київських фанатів. Швидше за все саме через них він переніс традиційну пресконференцію перед матчем Ліги чемпіонів проти АЗ у Конча-Заспу.

"Динамо" добре розпочало сезон під керівництвом Луческу. Під його керівництвом кияни виграли чотири матчі – у донецького "Олімпіка" та "Шахтаря", а також у "Колоса" та "Львова".

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