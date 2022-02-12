Значительное снижение: СМИ назвали зарплату Коноплянки в Краковии

Польский футбольный клуб Краковия объявил о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки. СМИ уже назвали зарплату игрока сборной Украины в новом клубе.

По информации источника, Евгений Коноплянка будет зарабатывать в Краковии 15-20 тысяч долларов в месяц.

К слову Коноплянка официально покинул Шахтер и перешел в Краковию

Интересно, что при подписании контракта с Шахтером в 2019 году зарплата Коноплянки составила 1,7 миллионов евро в год. Это более 140 тысяч евро в месяц, что значительно больше, чем он будет получать в Краковии.

Карьера Коноплянки в Шахтере

В первой части нынешнего сезона Коноплянка сыграл лишь в двух матчах Горняков (47 минут) и не отличался результативными действиями.

Коноплянка играл за Шахтер в течение двух с половиной лет. Ранее Евгений выступал за Днепр, Севилью и Шальке.

В активе Коноплянки также 86 матчей за национальную сборную Украины, в которых он забил 21 мяч. Футболист – воспитанник Днепра, в составе которого в сезоне 2014/2015 дошел до финала Лиги Европы УЕФА.

Краковия занимает девятое место в польском Экстраклясе после 20 туров.