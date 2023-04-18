Испортили стол краской: в Великобритании сорвали матч ЧМ по снукеру – скандальное видео
Игры мирового первенства по снукеру были сорваны злоумышленниками. Они представляют организацию, ведущую борьбу против добычи нефти и газа.
Сорвали две партии
В английском Шеффилде проходят матчи чемпионата мира-2023 по снукеру, пишет 24 канал. На нем произошли скандальные случаи, когда посторонние вмешивались в ход партии.
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В понедельник, 17 апреля, проходил матч между Марком Алленом и Фаном Чжени. Во время него к столу выбежала женщина, пытавшаяся сдвинуть пули и хотела приковать себя наручниками к столу.
Одному из судей удалось ей помешать это сделать, игра возобновилась менее чем через час. А вот поединок между Робертом Милкенсом и Джо Перри пришлось перенести.
Игру прервал злоумышленник, забравшийся на стол. Парень сдвинулся с места пули и рассыпал оранжевую краску по столу, испортив полотно. Матч перенесли на другой день.
Видео скандальных поступков на ЧМ по снукеру:
Движение против нефти и газа
Обоих нарушителей арестовала полиция. Как оказалось, за этой акцией стояли представители движения Just Stop Oil. Организация протестует против добычи нефти и газа британским правительством.
"Just Stop Oil" не в первый раз срывает спортивные события. В прошлом году шесть представителей организации выбежали на трек "Сильверстоун" во время гран-при Великобритании из Формулы-1.