В социальных сетях немалого резонанса вызвало видео с обычной тренировке игроков Барселоны. На нем Педри, Фрэнки Де Йонг и Усман Дембеле соревнуются в пробитии штрафных ударов. Все бы ничего, если бы не трек, который клубные сммщики использовали для видео.

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Зашкварный трек на странице Барселоны

На видео, опубликованном на официальной странице "сине-гранатовых", звучит русскоязычный трек казахстанского исполнителя ALON с названием "ИУ". Однако это не самое ужасное.

Видео тренировке Барселоны

В видеоклипе казахского исполнителя, которое есть на Youtube, снялся скандальный русскоязычный рэпер Дмитрий Гинтер, известный как Schokk или Дима Бамберг.

Этот исполнитель родился в Казахстане, но в середине 1990-х переехал в Германию. Schokk занимался популяризацией рэпа и регулярно попадал в скандалы.

После полномасштабного вторжения России в Украину рэпер попросил политическое убежище в стране-агрессоре. Все из-за публичной поддержки действий РФ и отрицания преступлений российской армии.

Российский рэпер, поддерживающий геноцид украинцев

В частности, рэпер назвал убийства мирных жителей Бучи инсценировкой украинских военных. То есть, артист публично транслировал российскую пропаганду и поддерживал убийства украинцев.

"Я не верю в Бучу. Я не верю, что это сделали российские солдаты. Я верю, что это сделали "Азов", ВСУ. И частично я верю, что это постановление – половина полежала, встала и ушла. Я считаю, что это инсценировки, чтобы дискредитировать Россию", – говорил Schokk.

Русскоязычный рэпер Дмитрий Гинтер

Schokk в клипе исполнителя ALON / скриншот с видео

Неудивительно, что под видео тренировки Барселоны подписчики потребовали удалить его со страницы.

"Вы сумасшедшие. Трек на русском с рэперами, которые оправдывают убийство и пытки мирных жителей и детей в Украине. Вы серьезно? Срочно удалите это. Сомневаюсь, что Педри, Фрэнки и Усман согласились бы с этим дерьмом в сопровождении их тренировки. Это реально портит" имидж клуба и вашей страницы", – написал подписчик rkorchuk.

По всей вероятности, что SMM-менеджеры Барселоны не знали о персонаже в видео клипе исполнителя, по имени ALON. Однако им следовало бы прислушаться к своим подписчикам.