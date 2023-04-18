Сорвали две партии

В английском Шеффилде проходят матчи чемпионата мира-2023 по снукеру, пишет 24 канал. На нем произошли скандальные случаи, когда посторонние вмешивались в ход партии.

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В понедельник, 17 апреля, проходил матч между Марком Алленом и Фаном Чжени. Во время него к столу выбежала женщина, пытавшаяся сдвинуть пули и хотела приковать себя наручниками к столу.

Одному из судей удалось ей помешать это сделать, игра возобновилась менее чем через час. А вот поединок между Робертом Милкенсом и Джо Перри пришлось перенести.

Игру прервал злоумышленник, забравшийся на стол. Парень сдвинулся с места пули и рассыпал оранжевую краску по столу, испортив полотно. Матч перенесли на другой день.

Видео скандальных поступков на ЧМ по снукеру:

Движение против нефти и газа

Обоих нарушителей арестовала полиция. Как оказалось, за этой акцией стояли представители движения Just Stop Oil. Организация протестует против добычи нефти и газа британским правительством.

"Just Stop Oil" не в первый раз срывает спортивные события. В прошлом году шесть представителей организации выбежали на трек "Сильверстоун" во время гран-при Великобритании из Формулы-1.

К сведению. Чемпионат мира по снукеру проходит в Шеффилде с 15 апреля по 1 мая. Общий призовой фонд турнира составляет 2,3 миллиона фунтов.