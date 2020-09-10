Чемпион WBC Franchise, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) продолжают подготовку к своему поединку.

Свежие фото своих тренировок в США Ломаченко опубликовал в инстаграме.

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Украинский Хайтек продолжает отращивать свою и без того внушительную бороду. Кроме того, отраженная ярость Ломаченко – пока по отношению к боксерской "груше", которую он безжалостно бьет.

Когда бой Ломаченко – Лопес

Бой запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Боксеры подписали контракт, несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.