Чемпіон WBC Franchise, WBO і WBA Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар поясу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) продовжують підготовку до свого поєдинку.

Свіжі фото своїх тренувань в США Ломаченко опублікував в інстаграмі.

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Український Хайтек продовжує відрощувати свою і без того значну бороду. Крім того, відображена лють Ломаченка – поки що по відношенню до боксерської "груші", яку він немилосердно б'є.

Коли бій Ломаченко – Лопес

Бій запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США). Боксери підписали контракт попри те, що Лопес вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.