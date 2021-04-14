В чем обвиняют Ибрагимовича
Ибрагимовича обвиняют в том, что он связан с букмекерской компанией. В частности, с 2018 года шведу принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard.
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Сообщается, что он обладает правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.
В компании Bethard подтвердили, что 39-летний Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.
За нарушение регламента Ибрагимовича могут оштрафовать на 100 тысяч евро. Кроме того, Златану грозит отстранение от любой футбольной деятельности на 3 года.
ФИФА и УЕФА отказались комментировать ситуацию.