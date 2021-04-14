В чем обвиняют Ибрагимовича

Ибрагимовича обвиняют в том, что он связан с букмекерской компанией. В частности, с 2018 года шведу принадлежит 10-процентная доля в букмекерской конторе Bethard.

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Сообщается, что он обладает правами на компанию через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут принимать участие в соревнованиях под их эгидой, если у них есть интересы в букмекерских конторах. Вероятно, Ибрагимович нарушил это правило, так как играл за Милан в Лиге Европы и выступал в сборной Швеции в отборе на ЧМ-2022. Компания Bethard предлагала ставки на матчи с участием Златана.

В компании Bethard подтвердили, что 39-летний Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.

За нарушение регламента Ибрагимовича могут оштрафовать на 100 тысяч евро. Кроме того, Златану грозит отстранение от любой футбольной деятельности на 3 года.

ФИФА и УЕФА отказались комментировать ситуацию.