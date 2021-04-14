У чому звинувачують Ібрагімовича
Ібрагімовича звинувачують у тому, що він має зв'язок з букмекерською компанією. Зокрема, з 2018 року шведу належить 10-процентна частка у букмекерській конторі Bethard.
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Повідомляється, що він володіє правами на компанію через фірму Unknown AB, яка повністю належить йому.
У компанії Bethard підтвердили, що 39-річний Ібрагімович досі володіє часткою у компанії.
Відтак, за порушення регламенту Ібрагімовича можуть оштрафувати на 100 тисяч євро. Окрім того, Златану загрожує відсторонення від будь-якої футбольної діяльності до 3 років.
ФІФА і УЄФА відмовилися коментувати ситуацію.