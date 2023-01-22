Финал культа Ибры: легендарный швед готовится заканчивать карьеру
Источник:La Gazzeta della Sport
Шведский нападающий Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы завершить свои футбольные выступления. На это повлияло состояние здоровья игрока, а не его самооценка.
Златан Ибрагимович готовится завершить карьеру летом по окончании сезона 22/23. К тому же швед не сможет по полной насладиться футболом напоследок.
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Тело 41-летнего шведского нападающего уже не столь крепкое. Ибрагимовича продолжают мучить травмы, которые могут завершить его карьеру. Златан восстанавливается от разрыва крестообразных связок гораздо медленнее, чем прогнозировалось. Ибрагимович должен был быть готов сыграть уже в матчах 1/8 Лиги Чемпионов. Теперь шведу максимум светят только матчи в конце сезона.
Театр одного актера
- Напыщенный шведский нападающий сменил за свою карьеру немало клубов и в каждом считал себя звездой. В частности, футболист поиграл в Мальмоэ, Аякси, Ювентусе, Интере, Барселоне, Милане, ПСЖ, МЮ и Лос-Анжелес Гэлакси.
- О титулах Златана и говорить нечего. Футболист выигрывал чемпионат Нидерландов, Италии, Франции и Испании по нескольку раз. Также неоднократно выигрывал национальные кубки. Футболисту пока не удалось ни разу выиграть Лигу Чемпионов, а вот Лига Европы подкрылась шведу вместе с МЮ.
- Индивидуальных наград Златану тоже хватает. Футболист не раз становился лучшим игроком соревнований и Швеции. Также Златан выигрывал "награду Франца Пушкаша" за лучший гол сезона, который он оформил из-за пределов штрафной через себя.
- В общем, Златан провел выдающуюся карьеру. Игрок сыграл 833 матча, забил 496 голов и отдал 195 ассистов.