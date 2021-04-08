39-летний Златан Ибрагимович сыграет роль римского легионера. Фотографию с именем героя сам футболист выложил на своей странице в инстаграм.

Партнерами Ибрагимовича в этом фильме будут не менее известные кинозвезды. Обладательница "Оскара" Марион Котияр сыграет Клеопатру, а Винсент Кассель – Цезаря. В роли Астерикса будет Гийом Кане. Роль Обеликса досталась Жилю Леллушу (он заменит Жерара Депардье, который исполнял эту роль во всех предыдущих частях).

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Пятая часть получила название "Астерикс и Обеликс: Среднее царство" (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom), хотя ранее рабочее название фильма было "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" (Asterix & Obelix: Silk Road). Новая лента будет рассказывать о единственной дочери китайского императора, которая, прячась от злого принца, найдет убежище в Галлии.

Это не первый случай, когда звезды спорта снимаются в приключениях Астерикса и Обеликса. В фильме "Астерикс на Олимпийских играх" снялись нынешний тренер Реала Зинедин Зидан, баскетболист Тони Паркер, гонщик Михаэль Шумахер и теннисистка Амели Моресмо.