39-річний Златан Ібрагімович зіграє роль римського легіонера. Фотографію з іменем героя сам футболіст виклав на своїй сторінці в інстаграм.

Партнерами Ібрагімовича в цьому фільмі будуть не менш відомі кінозірки. Володарка "Оскара" Маріон Котіяр зіграє Клеопатру, а Вінсент Кассель – Цезаря. У ролі Астерікса буде Гійом Кане. Роль Обелікса дісталася Жилю Леллушу (він замінить Жерара Депардьє, який виконував цю роль у всіх попередніх частинах).

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П1ята частина отримала назву "Астерікс та Обелікс: Середнє царство" (Asterix & Obelix: The Middle Kingdom), хоча раніше робоча назва фільму була "Астерікс та Обелікс: Шовковий шлях" (Asterix & Obelix: Silk Road). Нова стрічка буде розповідати про єдину дочку китайського імператора, яка, ховаючись від злого принца, знайде притулок в Галлії.

Це не перший випадок, коли зірки спорту знімаються у пригодах Астерікса та Обелікса. У фільмі "Астерікс на Олімпійських іграх" знялися нинішній тренер Реалу Зінедін Зідан, баскетболіст Тоні Паркер, гонщик Міхаель Шумахер та тенісистка Амелі Моресмо.