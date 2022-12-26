В России думают, что это жест поддержки войны: Ибрагимович поздравил с Рождеством из большой "Z"
Источник:твиттер Златана Ибрагимовича
Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович несколько провокационным образом поздравил своих поклонников со светлым праздником Рождеством. Футболист использовал в своем сообщении букву "Z", которая является символом российского вторжения в Украину.
Что дало повод российским болельщикам пофантазировать. Они предположили, что таким жестом легендарный нападающий поддержал их страну в войне против Украины. Ведь буквы "Z" и "V" стали символами российского вторжения в соседнее мирное государство.
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Россияне уже начали фантазировать
Ибрагимович выложил фотографию из боксерского зала, заметив, что работает над своей формой не только на футбольном поле.
Вероятно, сам Ибрагимович имел не то в виду. Футболист Милана часто символизирует "Z" с первой буквой его имени Златан.
Счастливого РиZдва вам и вашим женам! Чао,
– подписал фото нападающий.
Россияне начали массово хвалить Ибрагимовича за такое сообщение. Хотя сам футболист не такой подтекст вкладывал в свою публикацию. Но русский народ видит все только через призму "розовых очков".
Российские болельщики даже начали вставлять в фамилию футболиста еще одну символику "V" – ИбрагимоVич. Также они приветствовали шведа с праздником в комментариях через эти буквы.К слову. В сезоне-2022/2023 Ибрагимович на футбольном поле еще не появлялся. В мае швед перенес операцию из-за травмы передней крестообразной связки. Из-за чего пропустил первую часть сезона.