Что дало повод российским болельщикам пофантазировать. Они предположили, что таким жестом легендарный нападающий поддержал их страну в войне против Украины. Ведь буквы "Z" и "V" стали символами российского вторжения в соседнее мирное государство.

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Россияне уже начали фантазировать

Ибрагимович выложил фотографию из боксерского зала, заметив, что работает над своей формой не только на футбольном поле.

Вероятно, сам Ибрагимович имел не то в виду. Футболист Милана часто символизирует "Z" с первой буквой его имени Златан.

Счастливого РиZдва вам и вашим женам! Чао,

– подписал фото нападающий.

Россияне начали массово хвалить Ибрагимовича за такое сообщение. Хотя сам футболист не такой подтекст вкладывал в свою публикацию. Но русский народ видит все только через призму "розовых очков".

Российские болельщики даже начали вставлять в фамилию футболиста еще одну символику "V" – ИбрагимоVич. Также они приветствовали шведа с праздником в комментариях через эти буквы.

К слову. В сезоне-2022/2023 Ибрагимович на футбольном поле еще не появлялся. В мае швед перенес операцию из-за травмы передней крестообразной связки. Из-за чего пропустил первую часть сезона.