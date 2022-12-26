Що дало привід російським уболівальникам пофантазувати. Вони припустили, що таким жестом легендарний нападник підтримав їх країну у війні проти України. Адже літери "Z" та "V" стали символами російського вторгнення у сусідню мирну державу.

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Росіяни вже почали фантазувати

Ібрагімович виклав світлину з боксерського залу, зауваживши, що працює над своєю формою не лише на футбольному полі.

Ймовірно, що сам Ібрагімович мав не те на увазі. Футболіст Мілана часто символізує "Z" із першою літерою його ім'я Златан.

Щасливого РіZдва вам і вашим дружинам! Чао,

– підписав фото нападник.

Росіяни почали масово хвалити Ібрагімовича за такий допис. Хоча сам футболіст не такий підтекст вкладав у свою публікацію. Але російський народ бачить все лише через призму "рожевих окулярів".

Російські уболівальники навіть почали вставлять у прізвище футболіста ще одну символіку "V" – ІбрагімоVіч. Також вони почали вітали шведа зі святом у коментарях через ці літери.

До слова. У сезоні-2022/2023 Ібрагімовіч на футбольному полі ще не з'являвся. У травні швед переніс операцію через травму передньої хрестоподібної зв’язки. Через що пропустив першу частину сезону.