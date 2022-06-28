Звезду ПСЖ ограбили во время отдыха в доме легендарного Роналдо на Ибице

У полузащитника ПСЖ Марко Верратти украли драгоценности и деньги во время отдыха на Ибице. Футболист жил в имении, принадлежащем Роналдо.

Грабители нанесли сумасшедшую сумму ущерба

Верратти отдыхал на Ибице в доме экс-нападающего сборной Бразилии и нынешнего президента Реала Вальядолида. Футболист отдыхал вместе со своей избранницей.

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К счастью, никто не пострадал. На момент ограбления в доме никого не было, а также не обнаружено никаких признаков взлома.

Преступники вынесли из дома, где поселился футболист, наличные деньги, а также часы и драгоценности на сумму в 3 миллиона евро.

Верратти остановился в Кала-Хондале на юге Ибицы и принадлежит.

Отдых звездной пары / Фото с инстаграммы Джессики Айди

Полузащитник ПСЖ пока не дал никаких комментариев по поводу ограбления, так же молчит и Роналдо. Сейчас полиция расследует преступление.

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Что известно о футболисте