Звезду ПСЖ ограбили во время отдыха в доме легендарного Роналдо на Ибице

28 июня 2022 , 18:28
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Источник:

Daily Mail

У полузащитника ПСЖ Марко Верратти украли драгоценности и деньги во время отдыха на Ибице. Футболист жил в имении, принадлежащем Роналдо.

Грабители нанесли сумасшедшую сумму ущерба

Верратти отдыхал на Ибице в доме экс-нападающего сборной Бразилии и нынешнего президента Реала Вальядолида. Футболист отдыхал вместе со своей избранницей.

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К счастью, никто не пострадал. На момент ограбления в доме никого не было, а также не обнаружено никаких признаков взлома.

Преступники вынесли из дома, где поселился футболист, наличные деньги, а также часы и драгоценности на сумму в 3 миллиона евро.

Верратти остановился в Кала-Хондале на юге Ибицы и принадлежит.

 

Отдых звездной пары / Фото с инстаграммы Джессики Айди

Полузащитник ПСЖ пока не дал никаких комментариев по поводу ограбления, так же молчит и Роналдо. Сейчас полиция расследует преступление.

 

Звездные супруги / Фото из инстаграммы Джессики Айди

Что известно о футболисте

  • 29-летний футболист выступает за национальную команду Италии.
  • За ПСЖ выступает с 2012 года. В форме французской команды он сыграл 247 поединков, где забил 7 голов и отдал 30 помощников.
  • Жена Верратти – французская модель Джессика Айди
Автор: Дарина Жданович