Грабіжники завдали шалену суму збитків
Верратті відпочивав на Ібіці у будинку екснападника збірної Бразилії та нинішнього президента Реала Вальядоліда. Футболіст відпочивав разом зі своєю обраницею.
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На щастя, ніхто не постраждав. На момент пограбування в будинку нікого не було, а також не виявлено жодних ознак злому.
Злочинці винесли з будинку, де оселився футболіст, готівку, а також годинники та коштовності на суму в 3 мільйонів євро.
Верратті зупинився в Кала-Хондал на півдні Ібіци та належить.
Відпочинок зіркової пари / Фото з інстаграму Джессіки Айді
Півзахисник ПСЖ наразі не дав жодних коментарів щодо пограбування, так само мовчить і Роналдо.Зараз поліція розслідує злочин.
Зіркове подружжя / Фото з інстаграму Джессіки Айді
Що відомо про футболіста
- 29-річний футболіст виступає за національну команду Італії.
- За ПСЖ виступає з 2012-го року. У формі французької команди він зіграв 247 поєдинків, де забив 7 голів та віддав 30 асистів.
- Дружина Верратті – французька модель Джессіка Айді.