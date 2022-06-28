Грабіжники завдали шалену суму збитків

Верратті відпочивав на Ібіці у будинку екснападника збірної Бразилії та нинішнього президента Реала Вальядоліда. Футболіст відпочивав разом зі своєю обраницею.

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На щастя, ніхто не постраждав. На момент пограбування в будинку нікого не було, а також не виявлено жодних ознак злому.

Злочинці винесли з будинку, де оселився футболіст, готівку, а також годинники та коштовності на суму в 3 мільйонів євро.

Верратті зупинився в Кала-Хондал на півдні Ібіци та належить.

Відпочинок зіркової пари / Фото з інстаграму Джессіки Айді

Півзахисник ПСЖ наразі не дав жодних коментарів щодо пограбування, так само мовчить і Роналдо.Зараз поліція розслідує злочин.

Зіркове подружжя / Фото з інстаграму Джессіки Айді

Що відомо про футболіста