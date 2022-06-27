На аукцион была выставлена футболка Криштиану Роналду из сборной Португалии с подписью футболиста после матча против сборной Украины 22 марта 2019 в Лиссабоне.

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Эту футболку на аукцион выставил 14-летний украинский школьник Владимир Романчук. Парень родился в Ивано-Франковске, поэтому решил таким образом собрать деньги для военных ТрО и ВСУ из Прикарпатья, которые сейчас на передовой.

Стартовая цена лота составила 30 тысяч гривен. А продали ее за 70 тысяч гривен. Все средства будут перечислены в Координационный центр SaveUkraineNow (SUN) и направлены на обеспечение батальонов Прикарпатья на линии фронта. Деньги пойдут на покупку необходимых медикаментов.

Реакция Роналду

Уже после аукциона организаторы получили сообщение и от самого футболиста.

"Надеюсь, что моя футболка по матчу с Украиной в 2019 году поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу приветствовать Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь за мир", – написал Роналду.

Стоит напомнить, что в этом матче тогда сборная Португалии и Украины сыграли вничью 0:0. Украинские футболисты не дали возможность звездному нападающему отличиться. Уже в Киеве сборная Украины победила 2:1 и получила прямую путевку на Евро-2020.