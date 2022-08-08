Зинченко сыграл первый официальный матч за Арсенал. Он вышел в старте "канониров" на матч против Кристал Пэлас на выезде на позиции левого защитника. И в этом матче отметился результативной передачей, а Арсенал в итоге праздновал победу.

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Зинченко на поле провел 82 минуты, после чего был заменен.

Портал WhoScored высоко оценил игру украинца в этом матче. И выставил ему отметку 8,08 за этот матч. Это позволило украинцу по итогам первого тура попасть в символическую сборную, заняв место левого защитника.

"Александр Зинченко прекрасно дебютировал в Премьер-лиге за "канониров", сделав результативную передачу в первом тайме, когда Габриэл Мартинелли забил гол на "Селхерст Парк". Эта передача была сделана в результате одной из двух ключевых передач, а в обороне украинец сделал солидную смену, выполнив пять подборов и три перехвата, чтобы получить рейтинг WhoScored 8,08", – отметили авторы рейтинга.

Еще одним игроком Арсенала, попавшим в символическую сборную, стал другой крайний защитник – Бен Уайт. Его оценка за эту игру – 7,71.

В то же время после игры Кристал Пелас – Арсенал, игроком матча признали центрального защитника "пушкарей" Уильяма Салибу. Однако он в символическую сборную WhoScored не попал.